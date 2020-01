Ernstig zieke Van Laarhoven heeft 16 aandoeningen, kort geding voor medische hulp

Minder pakketjes te laat, wel veel klachten over kerstpost

8:27 Webwinkels en pakketbezorgers hebben in december - procentueel gezien - minder pakketjes te laat bezorgd dan andere jaren. Vooral in de sinterklaasperiode waren de prestaties een stuk beter dan in 2018, schrijft de NOS. Afgelopen 5 december kwam 3,5 procent te laat, in 2018 was dat nog 5,5 procent.