Ernstige cijfers over misbruik in danswereld lekken uit, minister baalt: ‘Schadelijk voor de slachtoffers’

Reacties op vervuild water: ‘Het land is sinds corona, Poetin en stikstof al niet meer van slot geweest’

‘Ik denk dat we allemaal maar moeten verhuizen naar het buitenland. Dan laten we de boel hier lekker verwilderen en noemen we Nederland voortaan Groenland. We kunnen natuurlijk ook altijd uit de EU stappen en weer zelf voor leefbare regels zorgen. Dan krijgen we vanzelf Nederland terug’ en ‘De zoveelste miskleun van de VVD en we moeten nog maar afwachten wat het terugdringen van asielzoekersaantallen waarover premier Rutte zo opschepte om de gemoederen binnen de partij te bedaren, zal opleveren (hoogstwaarschijnlijk niets)’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 12 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.