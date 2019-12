Ernstige cyberaanval op Universiteit Maastricht, instelling ‘gegijzeld’

Topkok Lucas Rive (1962-2019) deed het niet voor de sterren

15:49 Topkok Lucas Rive overleed Eerste Kerstdag op 57-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Rive is vooral bekend geworden omdat hij in totaal drie Michelinsterren bij elkaar kookte. Hij was 22 jaar werkzaam bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, waar hij twee sterren wist te vergaren.