‘Eruit!’ Politie schrikt zich te pletter als Indy nietsvermoedend handgranaat bureau in brengt

De 20 van 2019/2020 Waarom Buma zo graag burgemees­ter van ‘provincie­stad’ Leeuwarden wilde worden

16:00 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden. Nog steeds zijn er mensen die Buma vragen waarom hij nou voor deze ‘provinciestad’ koos. Wonderlijk, vindt de vertrokken CDA-leider. Het is zalig om niet altijd en overal wat van te moeten vinden.