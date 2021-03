Ervaar zelf hoe het voelt om gediscrimineerd te worden: ‘Zag je die homo lopen met die handjes?’

Moeite met positief blijven in coronatijd? Erica Terpstra en Pino geven tips

11:15 Keken we kort geleden nog hoopvol uit naar open terrassen eind maart, inmiddels is duidelijk dat versoepelingen er niet inzitten door het stijgende aantal coronabesmettingen. Alleen de avondklok verschuift een uurtje. Hoe blijft een mens toch een beetje positief in deze tijden? Rasoptimist Erica Terpstra en de bekendste vogel van Nederland, Pino, delen hun tips.