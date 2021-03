Ervaren Gerrit (67) wil gratis helpen vaccineren, maar is niet nodig bij de GGD: ‘Ik begrijp het niet’

Bijzonder! Romeinse soldaten­helm van bijna 2000 jaar oud gevonden in Nieuwegein: ‘Een toevals­tref­fer’

22 maart Welke Romein heeft ooit de helm gedragen die door archeologen op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein uit de grond is gevist? Lange tijd bleef het voor de archeologen onbekend waar zij afgelopen zomer in de grond in Nieuwegein op waren gestuit. Maar een röntgenfoto heeft nu de bijzondere vondst van bijna 2000 jaar oud onthuld. ,,Ze moeten de helm nu uit de klei peuteren.”