Esther (33) redde meisje dat door dertien honden bijna verscheurd werd: ‘Ze wilden haar opeten’

Het moest een gezellige, romantische dag worden voor Esther Tuls uit Schoonhoven en haar Vlaamse vriend Jurgen Mariën. Op zondag 2 februari 2014 reden ze na een dagje winkelen in Maastricht langs een akker in Riemst, net over de Limburgse grens. Ineens zagen ze een grote groep honden wild over het veld stuiteren.



Vreemd, dacht Esther. ,,We dachten eerst dat er een dood beest op de grond lag. Maar toen we verder reden, zagen we ineens een kinderfiets langs de weg liggen. En toen hoorden we het. Gegil, vreselijk veel gegil. Het ging door merg en been.”