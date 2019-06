Esther na Netflix-serie: ‘Ook mijn zoon ging onschuldig de bak in voor verkrachting’

Fiasco dreigt voor slager na ludieke guldenac­tie: ‘Maar ik had dit nooit willen missen’

13:08 Een ludieke actie van een feestvierende slagerij om klanten nog één dag met guldens te laten betalen, eindigt mogelijk met grote financiële gevolgen. Wat blijkt: slager Johannes Hoekstra kan de verkregen guldens niet inleveren, omdat De Nederlandsche Bank geen guldenbiljetten van bedrijven meer accepteert. ,,Dat is heel vervelend, maar één ding is in elk geval zeker: dit weekend pakken ze ons niet meer af.”