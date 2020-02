Eten bestellen niet mogelijk door storm: ‘niet verantwoord de weg op te gaan’

Op de website van Domino's staat al groot dat bezorging vanavond langer kan duren of er dat er mogelijk ‘vanuit veiligheidsredenen’ helemaal geen bezorging plaatsvindt. In Scheveningen, waar de storm straks flink zal toeslaan, mogen bezorgers alleen nog met de auto op pad. ,,We hebben minder auto’s dan fietsen en scooters, dus kunnen er minder bestellingen gereden worden’’, aldus een woordvoerder.



Ook Thuisbezorgd.nl en Deliveroo bezorgen op een aantal plekken niet of minder. Eerder vandaag maakten bezorgde mensen al melding van gevaarlijke omstandigheden voor de bezorgers. Thuisbezorgd liet daarop weten in nauw contact te staan met experts die het weer in de gaten houden. ,,Zodra zij aangeven dat het niet verantwoord meer is om de weg op te gaan, zullen wij onze bezorgers ook niet de weg op sturen’’, aldus een medewerker. ,,Wij zullen geen medewerker verplichten om te werken. Als zij aangeven dat ze zich niet veilig voelen, hoeven ze niet te werken’’, legt een ander uit.



Bezorgsuper Picnic liet gisteren per e-mail aan klanten weten vandaag niet met de kenmerkende electrische karretjes de weg op te gaan. ‘Veiligheid staat bij Picnic voorop, daarom vinden wij het niet verantwoord om morgen de weg op te gaan.’ Op Twitter complimenteert iemand het bedrijf voor die beslissing, met een foto van een omgevallen bezorgkarretje. ‘Wij hebben onze wagentjes inderdaad liever rechtop, en niet op de zijkant. Doe voorzichtig als je de deur nog uitgaat’, reageert een medewerker.