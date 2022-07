EU-Hof kritisch over hoe Nederland medicijnagentschap binnenhaalde, besluit wel definitief

Dat zegt de Europese rechter in een arrest dat is uitgelokt door de Italiaanse regering en de gemeenteraad van Milaan. Zij hebben nooit kunnen verkroppen dat Milaan het in november 2017 op het allerlaatste moment moest afleggen tegen Amsterdam, en dan ook nog door loting omdat de stemmen staakten.

Aan die stemming en een politieke discussie, allebei in de marge van een raadszitting, ging een hele procedure vooraf waarin lidstaten zich kandidaat konden stellen als gastland en de Commissie bekeek in welke mate kandidaten voldeden aan de vestigingscriteria. Dat leidde tot een felle strijd waarin lidstaten elkaar met omvangrijke ‘bidbooks’ om de oren sloegen en ze elkaar bekampten op vliegafstanden, metroverbindingen met de luchthaven, de kansen op de arbeidsmarkt voor meeverhuizende partners, onderwijsfaciliteiten voor de kinderen en de aanwezigheid van cultuuraanbod en goede restaurants.

Chiquere manier

In het arrest legt het hof (in grote Kamer) uit dat het een verzoek tot nietigverklaring, zoals door Rome en Milaan ingediend, niet kan honoreren omdat er alleen maar een ‘politieke overeenkomst zonder bindend rechtsgevolg’ ligt van lidstaten en geen formeel besluit van de Uniewetgever. ,,Daardoor is het niet juridisch aanvechtbaar”, aldus Hof-woordvoerder Stefaan Van der Jeught. ,,Het Europese Parlement had het besluit kunnen tegenhouden, maar heeft het in feite gelegaliseerd.”