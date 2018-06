EU negeert Nederland: geen andere meetmethode sigaretten

Krankzin­nig debuut Nederlands bedrijf Adyen wekt internatio­naal verbazing

22:04 De wereld kijkt met open mond naar het debuut dat het Nederlandse bedrijf Adyen vandaag maakte op de Amsterdamse beurs. Persbureau Bloomberg spreekt van een 'Silicon Valley Moment', nadat de koers van de online betalingsverwerker in een dag verdubbelde. Adyen is in één klap meer dan 13 miljard euro waard.