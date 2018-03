EU-parlement stemt voor EMA in Amsterdam

EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) waarschuwt ervoor ,,dat de Italianen opnieuw in actie zullen komen als de bouw vertraging zou oplopen. De bouwers kunnen absoluut geen vakantie vieren in de zomer. Geen bouwvak voor die mensen!"



Volgens Jan Huitema (VVD) ,,heeft Nederland laten zien hoe goed het in staat is om EMA te huisvesten. Amsterdam is niet voor niets de voorkeur van het personeel.'' Een delegatie van het parlement was vorige maand poolshoogte gaan nemen in Amsterdam. De garanties die daar werden gegeven dat het werk van het EMA gewoon door kan gaan vanaf 30 maart, de dag na de brexit, stelde haar gerust.