Euforie in Zeeland om tolvrije Westerscheldetunnel in 2025: ‘Mijn t-tag kan het museum in’

Ze spreekt van ‘een historisch moment’. ,,Voor het eerst in ons leven hoeven we niet meer te betalen om de Westerschelde over te steken om vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar andere gebieden in Nederland te reizen. Laten we een vreugdedansje maken.” Andere commissieleden zijn ook blij dat de jarenlange lobby voor een tolvrije tunnel uitmondt in een succes. Donderdag steunden alle Kamerleden een motie van SGP, ChristenUnie, CDA, SP en BBB om uiterlijk 2025 de tol voor de Westerscheldetunnel te schrappen voor personenauto's en motorfietsen.