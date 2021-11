Europarlement wil eerder bedreigde aalscholver nu kortwieken: ‘Ze maken de biodiversiteit kapot’

Zelden zoveel politieke eensgezindheid: letterlijk de hele visserijcommissie uit het Parlement wil dat Brussel de aalscholver per onmiddellijk zijn bedreigde status ontneemt, zodat zijn aantal weer beheersbaar wordt. ,,Ze zijn nu met zoveel dat sommige vissoorten worden bedreigd”, aldus Annie Schreijer-Pierik (CDA). ,,Wij investeren miljoenen in het op peil houden van de visstand, en dan laten we dit gebeuren. Hoe leggen wij dit onze beroepsvissers uit?”



Alleen in het IJsselmeer is de aalscholver al goed voor 6 à 7 ton vis per dag, aldus Schreijer, met het Markermeer en de kustwateren erbij gaat het om 9 ton en in heel Europa per jaar om 350.000 ton. ,,Bij ons zijn hele eilanden wit uitgeslagen van de aalscholvers, daar leeft niks meer. Ze dragen niet bij aan de biodiversiteit, ze maken die juist kapot”, aldus de Zweedse Emma Wiesner. Uit Kroatië, aan de andere kant van het continent, dezelfde geluiden. En uit Spanje. ,,Bij ons komen ze in de dorpen voedsel stelen. Nooit gezien”, aldus de Spaanse Clara Aguilera. François-Xavier Bellamy, Frankrijk: ,,Die beesten vreten een halve kilo vis per dag. Bij ons zit alleen de schaal- en schelpdierensector al met een put van 50 miljoen.”