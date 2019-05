Europees Hof van Justitie: vingerafdruk Turken bij verblijfsaanvraag mag

‘Meer kiezers gaan stemmen bij komende Europese verkiezin­gen’

11:59 De opkomst bij de Europese verkiezingen over drie weken, lijkt hoger te worden dan vijf jaar geleden. 54 Procent van de kiezers zegt ‘zeker te gaan stemmen’. Bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 was de opkomst nog 37 procent.