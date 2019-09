Europese Commissie geeft akkoord voor vluchten Lelystad Airport

De Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling die het mogelijk maakt om vluchten te verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. Dat blijkt uit een pdf van het conceptbesluit dat in handen is van en online is gezet door de NOS. De lidstaten zijn akkoord gegaan, blijkt uit de brief. Daarmee is een van de belangrijkste hobbels voor het opengaan van de luchthaven genomen.

De luchthaven in Lelystad, die vakantievluchten van Schiphol moet overnemen, zou aanvankelijk al in 2020 open moeten gaan, maar dat moest mede door het uitblijven van toestemming uit Brussel worden uitgesteld.

Door de toestemming uit Brussel zijn echter nog niet alle problemen opgelost. Bewonersgroepen in Gelderland en Overijssel willen dat de luchthaven pas opengaat als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de geplande laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook een uitspraak van de Raad van State over stikstofproblemen zorgt nu al voor extra vertraging.

Het ministerie wil niet reageren op de inhoud van het document dat naar buiten is gekomen. ,,We hebben het oordeel van de commissie nog niet”, zegt een woordvoerder. ,,De notificatieprocedure, die vertrouwelijk is loopt.” De Commissie publiceert voor eind september haar officiële besluit.

Voorwaarde

Tegen die tijd hoopt het kabinet ook beter inzicht te hebben in de omvang van en mogelijke oplossingen voor het stikstofprobleem. Een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes doet daar momenteel onderzoek naar.

Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven krijgen voorrang op Lelystad, staat in de regeling. Voorwaarde is wel dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotcoördinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten. Dit is geldig tot een totaal van 25.000 vluchten per jaar. Na drie jaar volgt een evaluatie. Doel van deze verkeersverdelingsregel is ervoor te zorgen dat er minder vakantievluchten vanaf Schiphol vertrekken, zodat er ruimte ontstaat voor groei van zakelijke en overstapvluchten op de luchthaven.

Slecht nieuws

De Stichting Red de Veluwe is niet blij. ,,Het ziet er niet goed uit. Dit is slecht nieuws. Dit willen we niet. Het is verschrikkelijk en heel jammer dat deze hobbel genomen is”, zegt Jaap Kloosterziel van de stichting tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De tegenstanders van meer vluchten op Lelystad hebben wel de hoop gevestigd op andere problemen die nog moeten worden opgelost, zoals het stikstofprobleem. ,,Er zijn nog meer hobbels die genomen moeten worden. Daar hebben we onze hoop op gevestigd. We hopen ook dat de Tweede Kamer kritisch gaat kijken naar wat dit te betekenen heeft. We gaan ervan uit dat de Kamer niet akkoord gaat met autonome groei, dus we moeten nog zien of het wel doorgaat.”