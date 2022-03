Europese gasprijs naar nieuw record van 194 euro per megawattuur: ‘niemand weet waar dit eindigt’

De Europese gasprijs is woensdagmorgen naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam schoot de prijs 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur. Ook de olieprijs blijft maar stijgen. Energie-experts zijn bezorgd.

De toename is uiteraard het gevolg van de door Rusland gestarte Oekraïne-oorlog en de onzekerheid over de gevolgen daarvan op de wereldeconomie. ,,De markt is bijzonder nerveus”, vertelt Jilles van den Beukel, energiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS). ,,In feite is de recordprijs van vanochtend de markt die zich afvraagt: hoe groot is de kans dat Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait?”

Toen Rusland Oekraïne vorige week binnenviel steeg de gasprijs aanvankelijk ook flink. ,,Toch viel dat eigenlijk reuze mee”, legt Van den Beukel. ,,Iedereen ging er toen vanuit dat de gasstroom vanuit Rusland wel zou blijven doorlopen.”

De recordgasprijs van deze ochtend betreft overigens zogenaamde futures: korte termijn gascontracten voor de komende maanden, bijvoorbeeld voor april. Na het ochtendrecord daalde de gasprijs overigens weer met twee tientjes. Momenteel moet rond de 174 euro per megawattuur worden betaald.

Onbekend terrein

Experts vragen zich af waar de prijsspurt eindigt. Volgens Hans van Cleef, energieeconoom van ABN AMRO, valt dat met geen mogelijkheid te zeggen. ,,De Engelsen spreken van uncharted territory, onbekend terrein. Niemand weet hoe veel de prijs nog kan stijgen. 250 dollar, of nog meer? Dat hangt van de paniek op de markt af.”

Duidelijk is echter dat het nog een stuk hoger kan, meent Van Cleef. ,,Het is nu maart, de winter loopt op zijn einde. Komende maanden moeten de gasvoorraden worden bijgevuld. Als de gasprijs dan nu al zo hoog is...”

Bij de vorige piek in december was gas overigens net geen 181 euro per megawattuur waard. Sindsdien daalden de prijzen weer tot Rusland vorige week Oekraïne binnenviel. Voorlopig blijft Rusland overigens gewoon gas leveren, terwijl het Westen blijft betalen. Ondanks dat diverse Russische banken zijn afgesloten van wereldwijd betalingssysteem Swift, zijn banken die energiebetalingen verzorgen uitgezonderd. Er vloeit momenteel zelfs iets meer gas richting Europa dan enkele maanden terug. De onzekerheid neemt echter toe of dit zo blijft.

Volledig scherm Een tankstation in Boxtel. De pompprijzen gaan na de Russische inval in Oekraïne nog meer door het dak © ANP

Dure olie

Energie-expert Jilles van den Beukel ziet ondertussen de olieprijzen ook oplopen. Een vat Amerikaanse olie is afgelopen dag 6 procent duurder geworden en doet bijna 110 dollar. Een vat Brent olie steeg eveneens ruim 6 procent tot 111,30 dollar, de hoogste prijs sinds 2014.

,,De markten zijn bezorgd dat de olieproductie uit Rusland wegvalt.” Het land is goed voor 10 procent van de wereldproductie, waarvan de helft wordt geëxporteerd. ,,Je ziet nu al dat diverse banken geen betalingen voor Russische olie willen verzorgen en dat containergigant Maersk geen Russische olie meer wil transporteren.”

Gevolg van de dure olie is dat automobilisten aan de pomp de hoofdprijs betalen. Benzine is vandaag bijna 3 cent duurder dan gisteren, diesel 2 cent. De gemiddelde adviesprijs voor Euro95 (E10) is inmiddels €2,265. Dat bedrag moet met name bij dure snelwegpompen worden afgetikt. Diesel sluipt ondertussen naar de 2 euro grens. De adviesprijs bedraagt momenteel €1,935.

OPEC

Vanmiddag komt oliekartel OPEC bijeen samen met bondgenoten als Rusland. Vooralsnog wordt niet verwacht dat zij de oliekraan verder opendraaien. Wel hebben de 30 leden van het Internationaal Energie Agentschap (IAE), waaronder Nederland, besloten om 60 miljoen vaten olie uit hun reserves op de markt te brengen in een poging de toename van de olieprijs te remmen. De laatste keer dat zij dit gecoördineerd deden was tijdens de Libische opstand in 2011.

De effecten van de extra vaten olie lijken echter beperkt. De wereld consumeert dagelijks 90 miljoen vaten per dag.