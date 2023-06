Eurostar kan volgend jaar lange tijd niet rijden: ‘21 vliegtuigen extra tussen Amsterdam en Londen’

Oranje Franje De mode op de royal wedding onder de loep: ‘Beeldscho­ne bruid, maar Máxima sloeg de plank mis’

Een royal wedding in Jordanië, dus de couturejurken vliegen je weer om de oren in deze speciale aflevering van Oranje Franje. Elie Saab, Dior, Prada: het kwam tijdens de plechtigheid allemaal voorbij. Koningin Máxima koos overigens voor een oudje van Luisa Beccaria, maar of dat nou zo slim was? Josine Droogendijk, Nederlands bekendste Máxima-kenner, praat je bij over de koninklijk mode van deze week.