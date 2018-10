Euthanasie bij dementie toch toegestaan

Een huisarts verleende eerder dit jaar euthanasie aan een alzheimerpatiënte die in een verpleeghuis woonde en niet meer in staat was te communiceren. De arts verleende de vrouw euthanasie op basis van haar wilsverklaring, die de patiënte regelmatig geactualiseerd had en mondeling bekrachtigde zolang dat kon. Maar de vrouw van in de zestig had nooit eenduidig aangegeven dat het tijd was voor de euthanasie. Voor haar familie en de arts was duidelijk dat zij ondraaglijk leed.