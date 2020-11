Euthanasie-regels voor dementerenden verruimd: minder zorgen voor artsen

Julian (26) start petitie: ‘Zet schaakta­fels in Goffert­park tegen dementie en eenzaam­heid’

19 november NIJMEGEN - In het Goffertpark en aan de Waalkade barst het binnenkort van de schakende Nijmegenaren. Dat is althans het plan van Julian van Stee (26). Hij wil ‘schaaktafels’ in de stad waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Ideaal tegen dementie en corona-eenzaamheid, vindt hij. Máár: wie gaat dat betalen?