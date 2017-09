Eveline uit Almelo loopt marathon tijdens chemokuur: 'Ik heb het geflikt'

‘Holy shit, you did it!’ staat groot op de voordeur van Eveline Lenferink uit Almelo. De 36-jarige heeft afgelopen weekend de marathon van Berlijn uitgelopen. Normaal al een hele prestatie, maar Eveline heeft borstkanker en zit middenin een chemokuur.

Quote Ik ga echt niet dood. Ik ga gewoon de marathon lopen Eveline Lenferink Met een stralende glimlach doet Eveline de deur open. Ze steekt direct van wal over de marathon. Enthousiast vertelt ze over het mooie Berlijn en haar toch nog snelle tijd. Haar kale hoofd is het enige dat verraadt dat ze ziek is. ,,Best fijn hoor zo’n kale kop. Is veel sneller droog na het douchen”, grapt ze. ,,En ik hoef mijn oksels ook niet meer te scheren.”



Haar positieve houding is geen rol die ze aanneemt om aan de waarheid te ontsnappen: ,,Zo ben ik gewoon. Toen ik hoorde dat ik kanker had stortte mijn wereld natuurlijk even in, maar direct daarna dacht ik: ‘Wij slaan ons hier doorheen. Ik ga echt niet dood’." En vlak daarop volgde: ,,Ik ga de marathon gewoon lopen, we hebben alles al geboekt.”

Knobbeltje in borst

Op Tweede Pinksterdag vond de Almelose een knobbeltje in haar borst. Positief als ze is, kwam kanker niet bij haar op. ,,Een verrekt spiertje dacht ik, ik sport heel veel.” Helaas was niks minder waar. Er werden twee flinke tumoren gevonden in haar linkerborst. Ze kwam direct in de medische molen terecht. ,,Ik raakte in een klap de regie over mijn leven kwijt.”

Klotejaar

Eveline en haar man Mark besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Voor veel mensen staat kanker gelijk aan dood, maar ik ben daar helemaal niet bang voor. Ja dit wordt een klotejaar, maar zoals elk ander jaar gaat ook dit jaar voorbij.”

De Almelose ruilde haar fulltime baan als psycholoog en drukke sociale leven in voor een traject van chemotherapie, een borstamputatie en bestraling. Daarna volgt tien jaar aan anti-hormoonpillen. ,,Ik kom dan direct in de overgang”, legt de 36-jarige kalm uit. ,,Kinderen krijgen is geen optie meer. Maar ik heb wel net zoveel kans als een ander om 90 jaar oud te worden.” Genezing is geen vraagteken voor de Almelose, maar een feit.

'Bewust genieten'

De marathon cancelen was dan ook geen optie. ,,Mijn oncoloog was niet zo gecharmeerd van mijn deelname”, vertelt de 36-jarige met een ondeugende glimlach. Haar deelname betekende namelijk uitstel van een chemotherapie. Wat de gevolgen daarvan zijn, is niet bekend. Toch besloot de Almelose afgelopen weekend samen met haar man naar Berlijn af te reizen. Volgens haar oncoloog is ze daarmee de eerste kankerpatiënt die een marathon loopt tijdens een chemokuur. ,,Ik heb geleerd van deze ziekte om voor jezelf te kiezen en heel bewust te genieten. Een les die ik graag op een andere manier had geleerd.”

Overwinning

In Berlijn zijn en aan de startlijn staan was in eerste instantie voldoende voor Eveline. ,,Over het uitlopen van de marathon durfde ik eigenlijk niet eens na te denken. Ik ben een streber en was bang voor de teleurstelling als het niet lukte", geeft ze toe. Maar direct vanaf het startsein hadden zij en haar man de wind in de rug. Voor de ervaren hardlopers was het de vierde marathon, 'en de mooiste'. De tranen wellen op in Eveline's ogen. ,,Jezus, ik heb het gewoon geflikt en ik ga de kanker ook overwinnen." Ze kwam hand in hand met haar man Mark over de finish na 4 uur en 56 minuten.

Waar een marathon al een flinke aanslag is op een gezond lijf, was het afwachten wat het met Eveline’s lichaam zou doen. Maar ook de nasleep verloopt, wonder boven wonder, voortreffelijk. ,,Ik heb alleen een beetje last van mijn bovenbenen.” De Almelose benadrukt wel dat ze ‘super fit’ was van tevoren en flink had getraind. ,,Als je als kankerpatiënt zonder hardloopervaring de marathon gaat lopen is dat hartstikke dom.”

Inspiratiebron

Haar volgende marathon: ,,Het beter worden van kanker.” Na afronding van de chemokuur in januari gaat de Almelose met haar man op vakantie naar Egypte om even bij te komen. ,,Laatste keer met tieten”, grapt ze weer. Dat ze met haar optimisme en doorzettingsvermogen een inspiratiebron is voor anderen, realiseert ze zich niet.

,,Blijkbaar is dit bijzonder”, zegt ze bescheiden. Waarna ze benadrukt: ,,Het is niet dat je met positiviteit kanker overwint, ik heb gewoon geluk dat de behandelingen aanslaan.” De toekomst ziet ze rooskleurig in: ,,Ik laat mij niet tegenhouden door kanker.”