Even op het fietsknopje drukken vanuit de auto: wat is Rutte hier aan het doen?

Dat premier Rutte graag over alles controle houdt is bekend. Maar ging hij donderdagavond niet een beetje te ver toen hij na het verlaten van het Catshuis ook nog eigenhandig het stoplicht op groen zette?

Direct na het verlaten van de poort van het Catshuis stapte de demissionaire minister-president weer uit de dienstauto om op de Adriaan Goekooplaan op het knopje te drukken om groen licht te vragen. Rutte had net urenlang vruchteloos vergaderd over de te nemen coronamaatregelen. Je zou denken dat dit het moment was dat hij het ritje naar huis aan zijn chauffeur en beveiligers zou overlaten. Maar nee.

ANP-fotograaf Bas Czerwinski legde het moment vast en Twitter ontplofte. ‘Gewoon een patatje met of zo besteld. Hoe doe je dat dan vanuit de auto in andere steden?’ schrijft iemand. Een ander: ‘Hij heeft zo’n ‘corona bestaat niet’-sticker van dat paaltje getrokken.’ Anderen denken dat het wellicht komt omdat Rutte gewend is om op de fiets door de stad te gaan. ‘Hij is op die knop drukken zo gewend op zijn fiets dat hij het niet kan laten.’

Great Reset

‘Op een fietsstoplichtknopje drukken om een autostoplicht op groen te krijgen. Covid-beleid samengevat in 1 beeld’, moppert twitteraar Marty Smits. Toch zit het anders. Het knopje functioneert en is ook niet zoals online werd gesuggereerd een hotline met andere wereldleiders, de knop naar een functie elders, of ‘The Great Reset’ zoals zijn critici beweren. De ministeriële Audi werd simpelweg niet gezien door de detectielussen in de weg en Rutte is dan niet de beroerdste om ook dat probleem uit de wereld te helpen.

De fotograaf vond het een hilarische situatie. ,,Het was typisch iets voor Rutte. Er is een probleem, hij stapt uit en lost het op.”

