'Even staan? Heeft de arts het dossier van Sara wel gelezen?'

Belofte kabinet: 125.000 mensen extra aan het werk in de zorg

20:00 Het dreigende personeelstekort in de zorg moet in 2022 zijn weggewerkt. Dan moeten er zeker 125.000 mensen extra aan het werk zijn. Die ambitie spreken de drie zorgbewindslieden in Rutte III morgen uit in deze krant. Lukt dat niet, dan dreigen grote problemen; niet alleen in verzorgingshuizen, maar ook in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.