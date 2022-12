Ex-advocaat Ridouan Taghi wilde geen ‘boodschappenjongen’ zijn: ‘Als sluipend gif meegezogen’

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 39-jarige T. ervan dat hij de schakel was tussen Taghi en zijn criminele contacten buiten de gevangenismuren. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het maken van plannen voor een spectaculaire en gewelddadige uitbraak of ontsnapping van Taghi. Daarbij moesten Navy Seals worden ingezet en moest de communicatie en elektriciteit rond de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught worden verstoord. Ook moesten wegen met behulp van 1500 liter olie spekglad gemaakt worden om de achtervolging te bemoeilijken.

Youssef vertelde de rechters dat hij aanvankelijk geen probleem had met het bijstaan van zijn neef toen hij op 1 december 2020 werd benaderd door diens zus, ook al had hij hem al 15 jaar niet gesproken. Ridouan had problemen met het vinden van een orthopeed en een tandarts en zocht iemand die zijn belangen kon behartigen in mediakwesties. ,,Ik was voor dat laatste niet de geschikte advocaat, maar snapte zijn medische problemen en ging gewoon eens langs om te praten. Toen werd ik enorm op mijn gemak gesteld en kreeg ik steeds te horen dat ik het goed deed en werd ik gevraagd om mee te draaien in de strafzaak.”

Gaandeweg werd Youssef naar eigen zeggen steeds meer gevraagd en deelgenoot gemaakt van informatie, die hij eigenlijk niet wilde horen. Toch gaf hij berichten door en bracht hij informatie de gevangenis binnen. ,,Ik kon niet meer ineens zeggen: ik stop ermee. Ik ben niet levensmoe. Ik had mijn leven prima op orde. Verwachtte in oktober een kindje.”

Youssef had zichzelf voorgenomen om die geboorte aan te grijpen om uit het web van Ridouan te komen. Hij zou hem vertellen dat het hem teveel was geworden en hoopte tegen die tijd ook een andere baan te hebben. Hij had al gesolliciteerd bij een gemeente om daar als jurist aan de slag te gaan.

Bezoeken opgenomen en gefilmd

Zover kwam het niet. Op 8 oktober vorig jaar arresteerde de politie Youssef toen hij Ridouan opnieuw een bezoek bracht. Rechercheurs hadden in de weken hiervoor meerdere malen heimelijk de bezoeken opgenomen en gefilmd. Dit is normaal gesproken streng verboden, maar mochten ze toch doen toen ze in het voorjaar vermoedens kregen dat Ridouan Taghi er in slaagde om informatie naar buiten te smokkelen. Er waren verdachte chatgesprekken aangetroffen op beveiligde telefoons in andere onderzoeken.

Tijdens de opgenomen gesprekken zagen rechercheurs hoe Ridouan en zijn neef fluisterden, berichten schreven en aan elkaar toonden achter glas, maar daarna de teksten ook weer grondig doorstreepten. Youssef maakte van de berichten van Ridouan een foto, schreef die later over en maakte daar opnieuw een foto van waarna hij ze door stuurde naar een contactpersoon van Ridouan. Die persoon verspreidde het volgens Youssef verder. Via deze persoon kwamen ook de antwoorden terug, die Youssef via zijn tablet aan Ridouan toonde.

Volgens Youssef maakte hij Ridouan wijs dat hij deze omslachtige werkwijze gebruikte om minder traceerbaar te zijn, maar aan de rechters vertelde hij dat hij zo de mogelijkheid had om zelf de regie te houden over de inhoud van de berichten. Hij wilde niet aan elke verzoek meewerken. Soms gaf hij daarom berichten bewust niet door, of verdraaide hij de boodschap.

Ridouan Taghi ontkende vorige maand overigens dat hij via zijn neef opdrachten zou hebben gegeven aan criminele contacten. ,,Ik zei expres dingen en keek dan wat er naar buiten kwam. Het ging mij om het OM en de media. Ik zat ze gewoon te jennen.”

Tegen Ridouan Taghi is inmiddels levenslang geëist in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Vrijdag hoort Youssef T. wat het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Hij is inmiddels geen advocaat meer.

De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: