Ex-advocaat Youssef Taghi speelde ‘sleutelrol’ in organisatie van neef Ridouan: 5,5 jaar cel

Volgens de rechtbank speelde Youssef Taghi als ex-advocaat een sleutelrol in de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Hij smokkelde berichten uit de zwaar beveiligde gevangenis over ontsnappingsplaatsen en drugshandel. Hij moet vijfenhalf jaar de cel in.

Volgens de rechtbank is niet vast te stellen of Youssef Tgahi alle berichten van zijn neef doorgaf aan de buitenwereld.

De rol van Youssef Taghi ging veel verder dan die van eenvoudig doorgeefluik, zei het Openbaar Ministerie (OM) eerder. Hij dacht mee met de ontsnappingsplannen, had ontmoetingen met personen om rechters in Marokko om te kopen en mocht meeverdienen in de handel in verdovende middelen, schetste de officier van justitie eerder: „Dat is niet alleen het doorgeven van berichten, dat is meedoen.”

„Als je oppervlakkig kijkt, zie je alleen berichten heen en weer gaan tussen Youssef en zijn neef Ridouan Taghi”, vertelde de officier van justitie. „Maar als je beter kijkt zie je een schokkend beeld ontstaan. Youssef was de onmisbare schakel, de flessenhals. Dankzij hem kon de criminele organisatie blijven voortbestaan. Erger dan dat doen in de rol van advocaat kan bijna niet.”

Spectaculair ontsnappingsplan

Volgens het Openbaar Ministerie smokkelde Youssef Taghi onder andere berichten van Ridouan uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught over een spectaculair ontsnappingsplan. Daarbij eiste Ridouan Taghi dat er ‘echte pro’s, Navy Seals’ werden gebruikt. Met 1500 liter olie moest de weg spekglad worden gemaakt in het geval van een achtervolging.

Een alternatief plan was het gijzelen van vier medewerkers van de EBI. Neef Youssef kreeg opdracht om hun adressen te achterhalen. In andere berichten zou het zijn gegaan over het omkopen van rechters in Marokko, de zware mishandeling van een concurrent en het voortzetten van de drugshandel. Zaken die door Youssef stuk voor stuk werden ontkend.

Millimeter voor millimeter

Youssef gaf eerder toe in de rechtbank dat hij als boodschappenjongen had gefungeerd maar hij had geen keus. Hij werd ‘millimeter voor millimeter’ meegezogen. Uiteindelijk kwam hij in een verschrikkelijke spagaat terecht tussen zijn morele kompas als advocaat en de veiligheid voor zichzelf en zijn gezin.

Nadat hij in maart 2021 voor het eerst een bezoek aan de EBI werd hij gaandeweg gevraagd om steeds meer berichten door te geven. Nee zeggen tegen zijn neef of naar de politie stappen was door de ‘meedogenloze reputatie’ van Ridouan Taghi geen optie. De man met het adagium ‘wie praat die gaat’. En dus probeerde hij uit de advocatuur te stappen hij solliciteerde op een baan bij een gemeente.

Daar ging de rechtbank niet in me

Uiteindelijk arresteerde de politie hem op 8 oktober 2021 toen hij Ridouan voor de 98ste keer bezocht. Rechercheurs hadden in de weken hiervoor heimelijk de bezoeken opgenomen en gefilmd. De politie zag hoe Ridouan en zijn neef fluisterden, berichten schreven en aan elkaar lieten zien achter glas, maar daarna de teksten ook weer grondig doorstreepten. Youssef maakte foto’s van de berichten en speelde die door aan de organisatie van Ridouan Taghi.