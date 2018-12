Ex-dakloze Michel Spekkers: weldoener of notoire oplichter?

Tien politiewa­gens rukken uit voor vechtpar­tij in Tilburg, chaos en drie zwaargewon­den

8:18 Tien politiewagens rukten uit voor een grote vechtpartij in Tilburg. Drie mensen raakten zwaargewond. Met meerdere ambulances zijn zij met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op straat was het een chaos tijdens de vechtpartij, zo melden omstanders. In de wijk is het een ravage.