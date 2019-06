Ex-Google baas wil ons gelukkig maken: ‘We kunnen deze wereld fixen’

Mo Gawdat (51) speelt met het gele armbandje om zijn pols: One Billion Happy staat er op. Gawdat is een beetje moe. Het gelukkig maken van een miljard mensen gaat je niet in de koude kleren zitten. ,,Ik ben eigenlijk al 2,5 jaar continu onderweg over de wereld. Ik heb mijn bezit teruggebracht tot twee koffers. Dat is prima, maar ik ben wel uitgeput.’’ Hij was deze week vijf dagen hier om de Nederlandse tak van de stichting OneBillionHappy op te zetten.