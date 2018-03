Ex Holleeder: Leven met Willem is altijd onder de duim zitten

Sandra den Hartog (53), getuige in het proces tegen Willem Holleeder, schetst vandaag een somber beeld van haar relatie met Holleeder. ,,Je hebt gewoon niks in te brengen, en al helemaal niet bij hem. Je wordt altijd onder de duim gehouden, afgekapt. Het is altijd dreigend, dat gaat altijd maar door. Je raakt erdoor afgestompt.''

Haar relatie met Holleeder ontwikkelde zich kort na de moord op haar partner, de beruchte crimineel Sam Klepper. Hij werd in oktober 2000 geliquideerd in Amsterdam-Buitenveldert. Sandra had bijna twintig jaar een relatie met Klepper, zij hadden samen twee kinderen.

In haar eerder bij de politie afgelegde verklaringen zegt Sandra dat Holleeder haar isoleerde en haar leven controleerde. Hij heeft haar ook met een vuurwapen bedreigd. In het begin was Sandra blij met het contact met Holleeder, zo verklaarde zij. Zij spraken toen vaak af en Holleeder was ,,aardig en zorgzaam". Hij bezwoer Sandra dat hij ,,absoluut niks" te maken had met de moord op Klepper en dat hij zijn best deed ,,om alles op te lossen".

Handlanger

De liquidatie van Klepper staat niet op de aanklacht tegen Holleeder. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem wel van de moord op John Mieremet, jarenlang Kleppers criminele handlanger. Mieremet werd in november 2005 in Thailand doodgeschoten.

In de bunker is Sandra niet zichtbaar voor pers en publiek. Net als Holleeders zus Astrid vorig week. Bovendien wordt in haar geval gebruikgemaakt van een stemvervormer, om haar identiteit zo veel mogelijk af te schermen. Sandra is na de zussen Sonja en Astrid de derde vrouw die getuigt in het in februari begonnen megaproces.