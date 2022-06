Ex-kinderarts van 77 doet aangifte tegen Tata Steel en klimt over de hekken: 'Actie werkt, lobbyen helpt niet'

Update 13-jarige vermiste Marley is 's middags nog gezien met een man op een elektri­sche fiets

De politie in Lelystad is dringend op zoek naar de 13-jarige Marley uit Lelystad. Het meisje is spoorloos sinds zij donderdagmorgen op haar fiets vertrok vanaf basisschool De Tjalk. Later op de dag is ze nog gezien met een man. Deze man draagt een zwart shirt van het merk Australian en heeft een blauwe korte broek aan met opvallende oranje touwtjes. Hij reed op een zwarte e-bike met een grijze accu en een opvallend groene zadelhoes.

18:32