Ex-officier die betaalde seks had met 16-jarige: ‘Pas bij politie hoorde ik dat hij het voor geld deed’

L. zegt dat hij geen euro- of dollarteken bij Jesses naam zag staan, het teken op Bullchat dat iemand voor geld seksuele diensten verleent. ,,Anders was het contact niet verder gegaan.” Wel deed hij een enkele keer boodschappen voor Jesse en liet dat achter bij de deur. De twee hadden geregeld contact en volgens L. vroeg Jesse (niet de echte naam van de jongen) ‘kun je me helpen’ als hij om geld verlegen zat. L. raakte gesteld op Jesse. ,,Hij gaf meer geld uit dan hij had.”

Na verloop van tijd vroeg Jesse of L. een keer bij hem thuis wilde komen. Jesse had tegen L. gezegd dat hij biseksueel was en ‘dat wilde onderzoeken'. Jesse zei dat hij ‘best zin had in pijpen', vertelt L. Jesse en L. hebben elkaar een keer of zes, zeven ontmoet en hadden seks. Vincent L. wilde het allemaal zo discreet mogelijk omdat hij op dat moment samenwoonde met een man.

‘Gezellige gozers’

L. zegt dat hij dacht dat de seks ‘voor beiden plezierig was’ en dat het niet om geld ging. Jesse zei later tegen de politie dat ‘iedereen dat wel kan zeggen'. Volgens Jesse wist L. wel degelijk dat de seks om geld ging. ,,Ik sprak niet af met die mannen omdat het zulke gezellige gozers zijn.” Vincent L. zegt dat hij pas bij de politie hoorde dat Jesse het voor het geld deed. Het geld dat hij Jesse gaf als die weer eens wat te veel had uitgegeven, stond volgens L. - voor zover hij dacht - los van de seks. ,,Ik was niet op zoek naar betaalde seks. Waarom niet? Omdat ik dat niet oké vond.”

L. gaf Jesse naar eigen zeggen nooit meer dan honderd euro ‘om te helpen’. Volgens Jesse was het wel duidelijk dat L. daar seks voor wilde. Vincent L. zegt dat hij nooit de behoefte voelde om te checken hoe oud Jesse was. ,,Het verhaal klopte bij de ‘gespierde kerel’ die ik zag.” L. wist dat Jesse nog op school zat, maar de jongen had verteld dat hij ‘op school was blijven zitten'.

Pas later ontdekte Vincent L. dat Jesse aan wiet verslaafd was en dat hij pas 16 was. Toch bleef L. contact zoeken. ,,Omdat ik bezorgd om hem was. Het ging niet goed met hem. Het bleef wel Jesse. Wat had ik dan moeten zeggen: ik heb het gehoord, bedankt, tot ziens.”

Telefoon

Vincent L. vertelt deze morgen bij de start van de rechtszaak in Den Haag zijn kant van het verhaal. Vincent L. (48) zou in 2016 betaalde seks hebben gehad met de 16-jarige Jesse. De zaak kwam in 2017 aan het rollen nadat de ouders van de jongen opvallende berichten op zijn telefoon hadden gevonden. Tijdens een eerdere zitting in deze zaak bleek hoe groot de impact was op het gezin: de vader van de jongen was zó overstuur toen hij de berichten op de telefoon zag, ‘dat hij zichzelf wilde doodrijden’.

De jongen had zichzelf op de datingsite Bullchat onder de naam ‘Jesse’ aangeboden. Hij deed dat al vanaf zijn 14de, ‘voor geld, en om stoer te doen’. Elf mannen tussen 38 en 61 jaar hadden gereageerd. Zes mannen hadden seks met de jongen toen hij nog 15 was. De anderen, onder wie Vincent L., betaalden voor seks toen hij zijn 16de verjaardag al had gevierd. Overigens zei Jesse tegen zijn klanten dat hij 18 was.

De zaak heeft een lange voorgeschiedenis. L. werkte als officier van justitie bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Andere ‘klanten’ van Jesse zijn al lang veroordeeld. Om belangenverstrengeling te voorkomen duurde het lang voordat de zaak met Haagse officieren van justitie in de rechtbank Den Haag terechtkwam.

Officier van justitie Vincent L. werd vanwege de verdenkingen per 1 januari 2018 overigens ontslagen.