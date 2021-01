Ex-VVD’er Ronald L. opgepakt na intimideren journalisten en politie: ‘Je kunt maar beter vluchten’

aangiftesEen voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere is zaterdag opgepakt nadat hij een video publiceerde waarin hij aangaf dat bepaalde journalisten op een zwarte lijst staan en beter kunnen vluchten of ontslag nemen voor hen iets wordt aangedaan. Ook riep hij demonstranten op om geweld te plegen tegen agenten. Het Openbaar Ministerie spreekt van ‘dwingende en smadelijke uitlatingen’ aan het adres van agenten en journalisten, onder wie een verslaggever van deze krant.

De inmiddels verwijderde Instagramvideo komt van Ronald L., een professioneel model, die zegt te strijden tegen misstanden in de modellenwereld. In de video reageerde L. op de illegale demonstratie in Amsterdam vorige week zondag, waarbij een groep van 200 tot 250 personen uit was op een confrontatie met de politie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar agenten. Sommigen hadden vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Zeker 143 personen werden aangehouden.

Video verwijderd

De verdachte zei dat journalisten maar beter ontslag kunnen nemen of vluchten naar het buitenland omdat hen anders iets wordt aangedaan. De NOS en ANP deden hierop aangifte van bedreiging van journalistieke medewerkers. Ook probeerde L. een medewerker van deze krant aan de schandpaal te nagelen nadat hij zonder akkoord een telefoongesprek met de journalist had opgenomen en op YouTube had geplaatst. De video is inmiddels door YouTube verwijderd.

Volgens NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff staan de werkomstandigheden van journalisten steeds meer onder druk. ,,De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook. Los van wat het voor de individuele collega betekent (en onderschat dat niet) is het gevolg vooral ook dat onderwerpen uit de weg moeten worden gegaan en dat mensen niet aan het woord kunnen worden gelaten”, lichtte Gelauf de aangifte toe.

Volgens Volkskrant-columniste Margriet Oostveen heeft L. eerder ook verslaggevers van Omroep Flevoland bedreigd. ,,Na een bericht over discriminerende uitlatingen van het voormalige VVD-partijlid werd Herre (een verslaggever, red.) maandenlang gestalkt en ontvangt hij dreigmails en filmpjes. Hij (de verdachte, red.) verschijnt zelfs bij de redactie als Herre avonddienst heeft. ,,De politie praat op hem in tot hij vertrekt”, blikt Oostveen terug in haar column.

‘Dit had hij kunnen weten’

De Almeerder, die zich geregeld openlijk uitspreekt tegen de coronamaatregelen, beschuldigde de politie er bovendien van het ingrijpen op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari zelf in scène te hebben gezet. Agenten in burger, zogenoemde Romeo’s, waren volgens hem agressief tegen mensen die demonstreerden tegen het kabinetsbeleid. Daarmee zouden de ‘stillen’ de Mobiele Eenheid hebben geprovoceerd tot ingrijpen tegen de betogers.

Quote Wat de verdachte beweert, is niet waar en hij kan dit ook weten Officier van justitie. L. riep ‘strijders’ op om zich aan te melden om bij de verboden demonstratie in Eindhoven ‘gestructureerd op te treden tegen het geweld van de politie’. Hij zocht mensen om actievoerders te beschermen tegen de politie en om undercover-politiemensen te filmen en in de gaten te houden. De politie heeft aangifte gedaan van smaad.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft beide aangiften in onderzoek. Van L. zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Die moeten nog worden onderzocht. De verdachte is verhoord en wordt vandaag vrijgelaten.

Als het onderzoek is afgerond, zal de officier van justitie een beslissing nemen over de verdere vervolging en de zaak zo mogelijk aanbrengen op een zitting.

Disclaimer: Omdat de man nu als verdachte is aangemerkt, is besloten om niet meer zijn volledige naam te publiceren

In 2020 fors meer meldingen van bedreigde journalisten In 2020 zijn er veel meer meldingen binnengekomen van journalisten die te maken hadden met bedreigingen of agressief gedrag dan een jaar eerder. In 2019 waren er 39 meldingen en 13 aangiftes, dit jaar zijn dat er respectievelijk 105 en 36. Dat zei minister Arie Slob (Media) vorig jaar november in een Kamerdebat. Volgens hem betekent het niet dat bedreiging en geweld vorig jaar vaker voorkwamen, maar vooral dat het meldpunt PersVeilig bekender is geworden. Dat meldpunt bestaat sinds april vorig jaar, maar ging volgens Slob pas in november 2019 officieel van start. Daardoor had de bekendheid ‘een aanloopje’ nodig. Dit jaar wordt opnieuw onderzocht waar journalisten tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte. In 2017 werd een dergelijk onderzoek ook gedaan. Dat leidde mede tot de oprichting van PersVeilig. Eerder in een debat met justitieminister Ferd Grapperhaus spoorde de Kamer het kabinet ook aan meer te doen voor bedreigde journalisten. CDA’er Chris van Dam kaartte toen aan dat de politie geen actie ondernam na ernstige bedreigingen tegen een journalist, waaronder het ingooien van een ruit met een steen.

