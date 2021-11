Ex-zakenpartner Henk Krol over B&B-rel: ‘Raar dat hij dit verhaal de wereld in slingert’

Krol vertelde de afgelopen dagen tegen diverse media dat incidenten met lachgas en een door een portier binnengelaten loverboy ervoor zorgden dat hij na een half jaar al weer weg is bij ‘B&B Henk Krol’ in de Bestse bossen. ,,Dan kan ik m’n naam er niet langer aan verbinden”, klonk het.

Van Genugten claimt echter dat er geen voorval met lachgas is geweest. Het andere incident is volgens hem ‘uit z'n verband gerukt’ door Krol. De ondernemer verwijst naar de politie. Die weersprak het verhaal over de loverboy, al zou er wel een ernstig incident hebben plaatsgevonden in de bed and breakfast: een meerderjarige vrouw zou er ‘tegen haar wil in seks hebben gehad’.