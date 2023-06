Examennorm nauwelijks versoepeld in eerste jaar zonder steuntje in de rug vanwege corona

Eindexamenleerlingen hebben in het eerste examenjaar zonder coronaversoepelingen gemiddeld hetzelfde aantal of net iets minder scorepunten hoeven halen voor een voldoende bij hun centrale schriftelijke examens in vergelijking met de jaren vóór de pandemie. Dat is goed nieuws: de examens waren over het algemeen goed te doen, waardoor de normering nauwelijks hoefde te worden aangepast.

De zogeheten N-termen, waarmee de leerlingen over de lat van een voldoende moeten springen, zijn gemiddeld slechts 0 tot 0,1 punt hoger dan in de jaren 2015-2019 (pre-corona). Dat heeft het College voor Toetsen en Examens woensdagmorgen bekendgemaakt. Als een examen moeilijker bevonden is, dan is de N-term hoger en hoeven leerlingen minder scorepunten binnen te slepen voor een voldoende.

De vrijwel gelijke score is opmerkelijk, want leerlingen hadden in 2022 nog een extra tijdvak voor herkansingen én de optie om een tweede vak te herkansen. Daarnaast mochten ze een eindcijfer van een niet-kernvak wegstrepen als ze dan zouden slagen, de zogeheten duimregeling. Al die voordeeltjes gelden dit jaar niet meer. De vrees bij leerlingen en docenten was dat de normen echt versoepeld zouden moeten worden, zoals in coronajaren 2022 en 2021 het geval was.

Om meer over de resultaten te kunnen zeggen is volgens de waakhond een verdere analyse nodig. Maar aan de N-termen per vak (die liggen tussen de 0,0 en 2,0), die zojuist ook zijn gepubliceerd voor de examens in het eerste tijdvak, valt al wat te zien. Vooral de examens wiskunde B (1,9), muziek (1,6), economie (1,5) en wiskunde A (1,4) op het vwo zijn als lastig beoordeeld. Net als economie (1,9), bedrijfseconomie (1,7), wiskunde B (1,7) en filosofie (1,7) op de havo.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldde op de laatste dag van het eerste tijdvak tot nu toe een recordaantal van 302.000 klachten te hebben ontvangen.

Complimenten

John van der Vegt, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: ,,Ik heb al veel examens meegemaakt, maar dit is voor mij de eerste examenperiode als voorzitter van het CvTE. Er is heel hard gewerkt om deze examens weer goed te laten verlopen. Niet alleen door de kandidaten die hard gewerkt hebben om in uitdagende omstandigheden hun examen voor te bereiden, maar ook door al die medewerkers op scholen en daarbuiten die achter de schermen goede examens mogelijk maken. Complimenten aan allen!”

Verder blijkt, zoals gebruikelijk, dat de meeste examenleerlingen in het eerste tijdvak hun examens hebben gemaakt. Dit jaar nemen in totaal zo’n 186.000 leerlingen deel aan de centrale eindexamens. Over de exacte verdeling over de tijdvakken wordt later meer bekend, omdat het tweede tijdvak nog moet beginnen. Dat gebeurt komende maandag.

Vandaag de vlag uit

Leerlingen in het vmbo bb, kb, gl/tl, havo en vwo die hun centrale examens hebben afgerond, horen woensdag van hun school of ze geslaagd zijn en kunnen bij succes de vlag en de schooltas uithangen.

Hoe verloopt deze belangrijke dag? Nu heeft het College voor Toetsen en Examens dus de normering bekendgemaakt: de lat waar leerlingen ‘overheen moeten springen’ om te slagen. Kort daarna zal iedere school beginnen met het zo snel mogelijk vaststellen van alle examenuitslagen. Vanaf het begin van de middag worden alle leerlingen gebeld en krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn, gezakt zijn of via een herkansing eventueel nog kunnen slagen. Daarna kunnen de kinderen hun complete cijferlijst ophalen op school.

Ook kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien in het eerste tijdvak, krijgen op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld; ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld. Ze hebben dus nog een tweede tijdvak.

