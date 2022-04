Examenpost nog beter beschermd

PostNL zet samen met het onderwijsveld alles op alles om te zorgen dat er dit jaar niet opnieuw examens van leerlingen kwijtraken in de post. In 2021 raakten nog zeven zendingen vermist, met examens van drie scholen.

Scholen krijgen dit jaar nog duidelijker instructies mee. Zo kan de examenpost alleen op grotere locaties worden ingeleverd of meegegeven worden in een rode sealbag met de haalservice van PostNL. Verder is de examenenvelop versterkt en nog opvallender gemaakt en hebben scholen een mal toegestuurd gekregen. Past de envelop hier doorheen, dan heeft deze het juiste formaat voor de verwerking.

Het postbedrijf bezorgt jaarlijks de ingevulde examens voor een tweede correctieronde bij een andere school per aangetekende post. Daarna gaan de nagekeken stukken weer terug. De afgelopen jaren raakten sommige van de super belangrijke documenten echter zoek tussen de andere post. Zelfs ondanks ingrepen zoals een speciaal examenzegel en een felgekleurde envelop.

Ook adviseert PostNL scholen kopieën te maken van de examens en de verzendinstructie exact te volgen. Mochten examenzendingen bijvoorbeeld toch te dik worden aangeboden, dan verwerkt het postbedrijf een deel hiervan direct handmatig op een postsorteerlocatie.

,,Snelheid is belangrijk, want we willen docenten zoveel mogelijk tijd geven om de examens na te kijken. De verzending gaat bijna altijd goed, maar als er een examen niet of te laat aankomt, is dat natuurlijk een drama voor de betreffende leerling. Daar is iedereen bij PostNL zich van bewust”, zegt chef examenpost Maarten Aukema van het postconcern. ,,Samen met alle betrokken partijen bekijken we steeds hoe we het nog beter kunnen doen.”

Toenmalig onderwijsminister Slob streek vorig jaar ‘bij hoge uitzondering’ nog de hand over het hart voor 150 examenkandidaten op de drie scholen van wie de examens niet boven water waren gekomen. Voor deze leerlingen telde uiteindelijk de score die door hun eigen docent was vastgelegd.

In totaal bezorgde PostNL in 2021 bijna 90.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van 200.000 kandidaten in heel Nederland. Aukema: ,,We zijn heel trots dat we ook dit jaar weer een bijdrage mogen leveren aan deze hele spannende periode voor duizenden scholieren.”

Alle scholen hebben een mal ontvangen waardoor de examenpost moet passen, zodat die niet tijdens de sortering bij de pakketpost terechtkomt © PostNL