Excuses en massale steunbetuigingen voor krantenbezorgster Emy (13)

Voor Emy, die zoals alle bezorgers met kerstwensen langs de deuren zou gaan om een extraatje te verdienen, liep de bestbetaalde week van het jaar uit op een deceptie: de kaartjes waarmee ze de kerstwens had moeten doorgeven werden gestolen. Tot overmaat van ramp ging de dief stiekem Emy's wijk door om geld op te halen. Geld dat eigenlijk als bedankje voor haar trouwe bezorgwerk bedoeld was. Tegenover de site Tubantia vertelde ze haar verhaal.

Gulle lezers

Steunbetuigingen uit binnen- en buitenland kwamen de afgelopen dagen binnen bij Emy, haar moeder en de redactie. ,,Ik zou graag willen helpen om haar wat te geven, want ik vind het sneu voor die meid. Is er misschien een adres of bankrekeningnummer bekend bij jullie", schrijft een lezer in een e-mail aan deze krant.



En er komt zelfs een telefoontje uit het uiterste noorden van Duitsland, waar een geboren Nederlandse het verhaal via internet gelezen heeft. ,,Wat een rotstreek, ik wil het hele bedrag wel voor dit meisje vergoeden. Zo boos maakt het me."