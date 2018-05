Exotische 'sloopplant' gewoon te koop bij tuincentrum

Minister wil Metropole Orkest redden

17:10 Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) lijkt bereid om extra geld uit te trekken voor het Metropole Orkest. Het orkest verkeert voor de tweede keer in een paar jaar tijd in financieel zwaar weer. Van Engelshoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer ‘met aandacht naar de situatie te kijken’.