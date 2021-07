Expert maakt gehakt van aannames RIVM over deltavariant: ‘Volstrekt onderschat’

Coronavirus LIVE | Rutte roept op huisfeest­jes klein te houden, Low­lands-directeur 'laaiend' op kabinet

20:13 Demissionair zorgminister Hugo de Jonge houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment ‘logisch en verantwoord’ was. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende was gedaald, terwijl ‘razendsnel’ mensen werden gevaccineerd. De meeste versoepelingen zijn volgens De Jonge nog altijd verantwoord te noemen. Dat er nu toch weer moet worden ingegrepen, heeft volgens hem ook te maken met de besmettelijkere Delta-variant. Dat die sneller rond zou gaan was ‘ingecalculeerd’, maar het gaat nog sneller dan de modellen hadden voorspeld.Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.