Expert verkeersrecht: Pinkpop-crash kan noodlottig ongeval zijn

'Welk verwijt maak je?'

Maar dat moet dan wel bewezen worden. En daar zit 'm volgens Kabel de kneep bij de aanrijding waarbij maandag een dode en drie zwaargewonden vielen.

De advocaat kent de technische details van de Pinkpop-crash niet, maar gezien ooggetuigenverklaringen voorspelt hij een lastig vervolgtraject. ,,Deze zaak is vrij uniek. De bestuurder verliet de plek van het ongeval, dat is sowieso verboden. Dus daarvoor kan het OM hem vervolgen. Maar of daarnaast echt bewezen kan worden dat hij roekeloos of erg onvoorzichtig reed? Dat is lastig, want welk verwijt maak je dan? Andere automobilisten melden dat mensen die avond op de weg zaten en lastig te zien waren. Dat is ook een factor.''



Volgens Kabel kan het vervolgonderzoek nog maanden duren. ,,En dan kan ook blijken dat het een noodlottig ongeval was, waarbij mensen op de weg zaten en een bestuurder hen niet kon ontwijken. Het is niet altijd zwart-wit en goed of fout in het verkeer. Er gebeuren ook ongelukken omdat het in het samenspel misgaat: net als bij de botsing tussen de fietser die door rood rijdt en de automobilist die te hard gaat. Zij zitten beiden fout.''