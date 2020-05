Experts overtuigd van stijging in derde week juni: ‘Het is toch een beetje pokeren’

Ruit Joods restaurant in Amsterdam opnieuw ingeslagen: ‘Dader wilde brand stichten’

10:08 Een ruit van een Joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vanochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken. Het restaurant HaCarmel was eerder het doelwit van vandalisme.