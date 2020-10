Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona

Kruidvat roept op tot vroege sinter­klaas en kerstinko­pen

8:00 Met de feestdagen in aantocht en corona op de loer vraagt drogisterijketen Kruidvat klanten om veilig in te kopen. Dit door de sinterklaas- en kerstinkopen eerder dan anders te doen én op rustige momenten. ,,Dan voorkomen we piekdrukte in de winkels’’, luidt het vandaag in een advertentie in deze krant.