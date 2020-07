Experts: ‘Ventilatie gebouwen voor herfst op orde, anders groot risico op besmetting’

Update Proteste­ren­de boeren opnieuw de wegen op in verschil­len­de delen van Nederland

0:47 In verschillende delen van Nederland zijn boeren opnieuw op pad gegaan om te protesteren. Ze blokkeren de A7 bij Heerenveen in beide richtingen en het distributiecentrum van Coop in Gieten. Ook zijn enkele tientallen tractoren het centrum van Groningen binnengereden en voerden zo'n tweehonderd boeren in Gelderland anderhalf uur actie bij het distributiecentrum van Aldi. Bij Eindhoven werden de toegangswegen naar Eindhoven Airport geblokkeerd.