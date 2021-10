Experts waarschuwen: Supporters aanmoedigen om te hossen is onverstandig en gevaarlijk

Sander Pasterkamp, docent bouwtechniek aan de TU Delft stelt dat het onder zijn vakgenoten algemeen bekend is dat het hossen op hetzelfde ritme door supporters gevaarlijk is. ,,Om dat te voorkomen, wordt in stadions ook vaak rustige muziek gedraaid na een overwinning. We Are The Champions bijvoorbeeld. Tegen samen springende mensen zijn weinig constructies bestand. Uiteindelijk kan alles kapot.”