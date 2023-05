Explosie bij woning in Hellevoetsluis, geen gewonden

In Hellevoetsluis is in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 uur een explosief afgegaan bij een woning op De Zicht. Niemand raakte daarbij gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader of daders.

De plaats ligt zo’n veertig kilometer van Rotterdam, waar in de afgelopen tijd opvallend veel explosies plaatsvonden. Een ontploffing bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in de nacht van zondag op maandag was de vijftigste dit jaar bij een woning of een bedrijfspand in de stad.

Politiechef Fred Westerbeke stelde maandagavond in Nieuwsuur dat de explosies voornamelijk te maken hebben met conflicten in het drugsmilieu. Hij roept mensen die weten wat er speelt op om zich te melden bij de politie. ,,Er zijn veel meer mensen die weten wat er gebeurt en wat er aan de hand is’’, aldus Westerbeke in Nieuwsuur. ,,En door je daarin niet te melden maak je je ook medeschuldig aan het feit dat dit doorgaat.’’

Een explosie bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in de nacht van zondag op maandag was de vijftigste dit jaar bij een woning of een bedrijfspand in de stad. Ook burgers die wat ongewoons zien, worden opgeroepen om zich te melden, dat kan ook anoniem, aldus de politiechef. ,,We hebben ze nodig om te signaleren bij ons dat ze wat raars in de straat zien.’’

