Explosie in flat Hoorn blaast gevels eruit, bewoner aangehouden

Lichaam aange­spoeld bij boorplat­form op de Noordzee

18 augustus Op de Noordzee is vanavond een lichaam aangetroffen. Het stoffelijk overschot werd volgens media in Noord-Holland op op ruim dertig mijl van de kust bij Ijmuiden aangetroffen. De KNRM is volgens NH Nieuws tegen 22.00 uur uitgevaren om het stoffelijke overschot op te halen.