Vaker doelwit

In januari was ook al sprake van een nachtelijke ontploffing bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat. Het is nog niet helemaal zeker of nu weer een explosief is afgegaan bij datzelfde pand. ,,We moeten nog wel met zekerheid vaststellen waar het precies is neergelegd en afgegaan”, zegt de woordvoerster.