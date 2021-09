Explosief in Limburg is wéér bedoeld om doelwit vergisontvoering Alex R. te intimideren

Explosief in woonwijk gelinkt aan vergisont­voe­ring: ‘Daders vechten ruzie uit in heel Nederland’

28 september Een explosief, gevonden in Hoensbroek begin deze maand, is naar alle waarschijnlijkheid te linken aan de vergisontvoeringszaak en de reeks heftige geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Dit meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht. ,,Het lijkt erop dat de dadergroep door heel Nederland een ruzie probeert uit te vechten waarbij omwonenden in woonwijken groot gevaar lopen.”