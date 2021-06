Explosieve cocktail hangt in de lucht, code oranje voor bijna heel het land

Code oranje was al van kracht in Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar zijn alle andere provincies bijgekomen, behalve Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook daar kunnen onweersbuien voorkomen. Hiervoor is code geel van kracht. ,,Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volgt het weerbericht en waarschuwingen”, aldus het KNMI.

Een heftige windhoos in Leersum heeft tot tientallen meldingen van beschadigde daken en omgevallen daken geleid. Er viel in korte tijd veel regen, terwijl het hard waaide. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt tientallen schademeldingen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Inmiddels is er ook een traumahelikopter onderweg naar Leersum.

Het KNMI verwacht dat code oranje duurt tot 20.00 uur vanavond. De buien trekken later vanavond naar het noorden weg.

Zeer explosieve cocktail

Code oranje geeft het KNMI als er grote kans is op ‘gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. ,,Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.” In de rest van het land geldt code geel. Die code wordt gegeven als er ‘mogelijk kans is op gevaarlijk weer'.

Het is flink broeierig in het land, terwijl het op grotere hoogte juist erg koud is. ,,De atmosfeer is daardoor vanmiddag en vanavond extreem instabiel", vertelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Ook waait op grote hoogte een krachtige wind, terwijl de wind bij ons op de grond veel zwakker is en uit een andere richting waait; een fenomeen dat we in de meteorologie ‘windschering’ noemen.”

De combinatie van extreme instabiliteit en sterke windschering maakt het geheel tot een zeer explosieve cocktail. Willemsen: ,,Wanneer dus daadwerkelijk buien weten te ontstaan, moeten we direct rekening houden met écht zware exemplaren.”

Eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit De eerste regionale hittegolf van het jaar is vandaag een feit geworden. Het weerstation Beek heeft als eerste een reeks van vijf zomerse dagen genoteerd, waarvan drie met tropische waarden van 30 tot 32 graden. Daarna volgden andere weerstations in Limburg en Noord-Brabant. De tropische hitte zal door zware onweersbuien worden verdreven. Komende nacht draait de wind en stroomt minder warme lucht over ons land. Morgen is het daardoor minder warm. ,,Voor veel mensen voelt het heerlijk aan met temperaturen die oplopen naar 19 of 20 graden in de kustgebieden en 21 tot 26 graden verder landinwaarts", aldus weerman Rico Schröder. ,,Het is een prima dag om de ramen wagenwijd open te zetten en de koelere lucht in huis te laten.” De dag begint wel overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Normaal Hollands zomerweer Morgenavond neemt van het zuiden uit de bewolking toe. Vooral in de nacht naar zondag trekken zware regen- en onweersbuien van zuid naar noord over ons land. Op sommige plaatsen laten de buien veel regenwater achter. Zondag schijnt geregeld de zon, maar er moet ook weer rekening worden gehouden met enkele regen- en onweersbuien. Na het weekend lijkt de temperatuur weer wat te dalen. Op maandag begint de astronomische zomer met vrij normaal Hollands zomerweer. De zon schijnt, maar er is dagelijks ook kans op een bui. De temperatuur stijgt naar 20 tot 24 graden.

