Explosieve toename aantal mensen met schurft: ‘Landelijke aanpak nodig, dit gaat echt verkeerd’

Huis dat Monique kocht van de koning ‘bestaat niet meer’ door pennen­streek ambtenaar: ‘Sorry’

Doordat een ambtenaar een lijntje verkeerd trok, ‘bestond’ het huis dat Monique Nijhof van de koning kocht ineens niet meer. Er was een foutje gemaakt in het bestemmingsplan, ontdekte ze. Tot haar frustratie heeft de gemeente Epe dat foutje – met grote gevolgen – twee jaar later nog steeds niet rechtgezet. Slapeloze nachten heeft ze ervan gehad. „We zitten in een kafkaiaanse rollercoaster.”

28 november