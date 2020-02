‘Explosieve toename aantal witwaszaken’

In 2019 waren er in totaal 1499 zaken waarin iemand werd aangeklaagd voor witwassen. Dat zijn er 295 meer dan het jaar ervoor. Uiteindelijk werd afgelopen jaar in 997 gevallen een straf opgelegd, een stijging van 22 procent. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.



Het Openbaar Ministerie (OM) schrijft de stijging toe aan de extra aandacht voor witwassen. ,,Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd op het onderwerp witwassen en afpakken van crimineel geld, wat heeft geresulteerd in een stijging van het aantal onderzoeken dat wordt aangebracht bij de rechter.” Ook witwasexperts met wie BNR heeft gesproken bevestigen dit.