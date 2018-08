Explosieven gevonden bij bedrijfspanden in Amsterdam

Bij twee panden in Amsterdam zijn vanmorgen explosieven gevonden. Ook is er geschoten. De straten zijn afgesloten en de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) doet op de locaties onderzoek.

Het gaat om explosieven bij panden in de Jan Evertsenstraat en in de Johan Huizingalaan. Op dat laatste adres is ook geschoten. De locaties liggen ver uiteen, maar de politie bekijkt of een verband bestaat tussen de vondsten.



Het bedrijfspand aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West is eigendom van woningcorporatie Stadgenoot. Het lijkt daar om een handgranaat te gaan. De straat werd na de ontdekking afgezet en bewoners moesten binnenblijven. Inmiddels heeft de politie de straat weer vrijgegeven.



Bedrijfspand beschoten

Rond 03.00 uur werden bij de politie schoten gemeld in de Johan Huizingalaan (Slotervaart). Later in de ochtend meldde een medewerker van een schoonmaakbedrijf dat het bedrijfspand was beschoten en het bedrijfspand was beschadigd.



Nader onderzoek wees verder uit dat aan de achterzijde een explosief voorwerp op straat lag. In de nacht van zaterdag op zondag werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten.

Handgranaat gevonden

Overigens is het niet de eerste keer dat het pand aan de Jan Evertsenstraat in de belangstelling staat. Ruim een jaar geleden viel de Fiod de belwinkel River Nile binnen, die toen op dat adres gevestigd was. Nu valt op een briefje op de deur te lezen dat er binnenkort een lunchroom gevestigd wordt.



Eerder dit jaar werd in dezelfde straat aan een winkeldeur ook al een handgranaat gevonden. Twee weken daarvoor werd een granaat aangetroffen aan de deur van club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. Bij diezelfde club lag in maart wederom een granaat voor de deur.



Vorig jaar werden voor horecazaken Club Abe en Café In the City ook al granaten gevonden.